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Спортивные мероприятия в новогодние каникулы. Программа

31 декабря в 15:05 220 просмотров
, которые будут проводится в период новогодних праздников.

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Мэрия Пензы опубликовала список физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, которые будут проводится в период новогодних праздников.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Время

Место проведения

Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: электронный лабиринт,веселые старты

2 января

15.00

Фонтанная площадь

Работа ледового катка с прокатом инвентаря на площади им. В. И. Ленина

2 января

17.00

Площадь им. В. И. Ленина

Турнир по хоккею среди дворовых команд

3 января

15.00

ул. Новоселов (мкр-н «Заря»)

Открытое первенство города Пензы по баскетболу «Зимняя сказка»

4 января

16.00

МБУ ДО ДЮСШ № 1

(ул. Попова, 66а)

Соревнования среди спортивных семей

5 января

10.00

МБОУ СОШ № 26 (ул. Луговая, 1а)

Рождественский Фестиваль «Мы — команда»

5 января

11.00

ФОК «Атлант»

(МАОУ Гимназия № 13,

Проспект Строителей, 52а)

Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: соревнования по хоккею в валенках

5 января

15.00

Фонтанная площадь

Шахматный турнир среди младших школьников«Волшебное королевство»

5 января

10.00

МАОУ «Многопрофильная гимназия № 13»

(Пр. Строителей, 52а)

Ежегодная акция«Зимние забавы»

6 января

10.00

Олимпийская аллея

11-й Рождественский турнир по регби среди детских команд

7 января

10.00

ДС «Рубин»

(ул. Революционная, 9)

Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу и гиревому спорту

7 января

15.00

Фонтанная площадь

Соревнования по хоккею среди дворовых команд

8 января

10.00

Стадион «Спартак»

(ул. Кл. Цеткин, 47а)
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