«Театр на обочине» 5 января покажет новогоднюю сказку

В Пензе 5 января в 14 часов в «Театре на обочине» горожане смогут увидеть новогоднюю сказку по пьесе И. Токмаковой.

Интерактивная постановка «Тайна ледяной звезды» (0+) будет показана в МЦ «Юность».

«Разве может не наступить Завтра?! Жители сказочного леса — Медвежонок Спитли, Зайчонок Добруша и Лисичка Рыжая Так — в ожидании чуда. Прекрасная ледяная Звезда вот-вот должна взойти на небе и возвестить о наступлении Нового Года.

Вот и у мастеров-ледянщиков, Деда и Внука, столько работы! Сосульки посеребрить, снежинки развесить, а ледяную Звезду наполнить радостным звоном.

Но хрупкость сказочного мира легко разрушить. Ученый Волк и Снеговик решаются на небывалый поступок — остановить дальнейший ход времени!»