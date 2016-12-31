В пенсионном фонде Пензы рассказали про индексацию (видео)

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Минимальный размер социальной пенсии увеличен на 213 рублей и составит 7835 рублей, что соответствует прожиточному минимуму пенсионера, установленному в Пензенской области. Кроме того, будут проиндексированы и другие виды выплат, которые осуществляет пенсионный фонд.

«Предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 февраля на 5,8%, социальных пенсий с 1 апреля на 2,6% и индексация ежемесячных денежных выплат с 1 февраля на 5,8%", — сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Кроме того, в августе будет проведена корректировка пенсий работающих пенсионеров по результатам 2016 года. Право на увеличение пенсии получат те пожилые граждане, за которых работодатель перечислял страховые взносы. Размер корректировки ограничен тремя баллами, то есть пенсия работающего пенсионера может быть увеличена максимум на 223 рубля.

Для получения права на страховую пенсию в 2017 году гражданам необходимо иметь не менее восьми лет стажа работы и 11,4 пенсионного балла. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать в течение этого года составит 8,26, сообщает телеканал «Экспресс».