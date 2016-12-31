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Савельев поздравил пензенцев с Новым годом

31 декабря в 13:38 138 просмотров

Глава города Валерий Савельев поздравил пензенцев с Новым годом и Рождеством.

«Пусть все хорошее, что произошло в нынешнем году, преумножится в будущем, опыт состоявшихся достижений станет хорошей основой для новых побед, а каждый день Нового года дарит вам жизненную энергию, физические и душевные силы, чтобы преображать наш любимый город!

Искренне благодарю вас за труд, за вашу работу и ее результаты, за доверие и поддержку!

От всей души желаю доброго здоровья и большого счастья вам, вашим родным и близким. Пусть радость приходит в ваш дом в будни и праздники, а удача и успех всегда сопутствуют вам по жизни!» — говорится в поздравлении.

Также глава города пожелал пензенцам добра, силы духа, мира и исполнения желаний.

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