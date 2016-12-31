По данным областной Госавтоинспекции, на проспекте Строителей возле дома № 96 Dacia Logan сбил 25-летнего парня.
В результате аварии его доставили в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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В Пензе иномарка сбила парня
31 декабря в 15:38 382 просмотра
В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.
По данным областной Госавтоинспекции, на проспекте Строителей возле дома № 96 Dacia Logan сбил 25-летнего парня.
В результате аварии его доставили в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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