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В Пензе иномарка сбила парня

31 декабря в 15:38 382 просмотра

В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.

По данным областной Госавтоинспекции, на проспекте Строителей возле дома № 96 Dacia Logan сбил 25-летнего парня.

В результате аварии его доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются.

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