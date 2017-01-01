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В Стамбуле неизвестные напали на ночной клуб, погибли 39 человек

1 января в 11:23 200 просмотров
, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс».

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В Стамбуле неизвестные в костюмах Санта-Клаусов напали на ночной клуб и устроили стрельбу. В результате погибли 39 человек, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс».

Известно, что еще около 40 получили ранения. Некоторые люди в надежде спастись прыгали в воду пролива.

Есть ли среди погибших и пострадавших россияне, полиция Турции не сообщала, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

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