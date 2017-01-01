В Стамбуле неизвестные напали на ночной клуб, погибли 39 человек

В Стамбуле неизвестные в костюмах Санта-Клаусов напали на ночной клуб и устроили стрельбу. В результате погибли 39 человек, пишет « Российская газета » со ссылкой на «Интерфакс».

Известно, что еще около 40 получили ранения. Некоторые люди в надежде спастись прыгали в воду пролива.

Есть ли среди погибших и пострадавших россияне, полиция Турции не сообщала, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.