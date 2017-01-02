Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области установило экономически обоснованный тариф первой зоны на перевозки в пригородном железнодорожном транспорте. Для ОАО «Башкортостанская ППК» он составил 60,2 руб., для ОАО «Саратовская ППК» — 37, 06 руб., сообщает пресс-центр регионального правительства.
Тариф первой зоны на проезд пассажиров и провоз багажа утвержден в размере 22 рублей.
Компенсация потерь в доходах, связанная с разницей тарифов, составит 121 млн 44 тыс. рублей — для ОАО «Башкортостанская ППК» и 16 млн 521 тыс. рублей — для ОАО «Саратовская ППК». Выплата будет производиться за счет бюджета Пензенской области.
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В Пензенской области установлен тариф на проезд в электричках
2 января в 09:53 666 просмотров
В Пензенской области установлен тариф на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на 2017 году.
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области установило экономически обоснованный тариф первой зоны на перевозки в пригородном железнодорожном транспорте. Для ОАО «Башкортостанская ППК» он составил 60,2 руб., для ОАО «Саратовская ППК» — 37, 06 руб., сообщает пресс-центр регионального правительства.