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Среди жертв теракта в Стамбуле есть россиянка

2 января в 10:47 234 просмотра

Одной из жертв теракта в ночном клубе Стамбула стала гражданка России.

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило информацию о гибели российской гражданки в результате теракта в ночном клубе Reina, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

Ранее погибшая считалась гражданкой Азербайджана, однако при ней были найдены документы, подтверждающие российское гражданство. Других россиян среди погибших и раненых в ночном клубе Reina нет, добавили в Генконсульстве.

Напомним, жертвами теракта к ночном клубе Reina, который произошел в ночь на 1 января, стали 39 человек, еще 69 госпитализированы.

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