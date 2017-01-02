Среди жертв теракта в Стамбуле есть россиянка

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило информацию о гибели российской гражданки в результате теракта в ночном клубе Reina, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.



Ранее погибшая считалась гражданкой Азербайджана, однако при ней были найдены документы, подтверждающие российское гражданство. Других россиян среди погибших и раненых в ночном клубе Reina нет, добавили в Генконсульстве.



Напомним, жертвами теракта к ночном клубе Reina, который произошел в ночь на 1 января, стали 39 человек, еще 69 госпитализированы.