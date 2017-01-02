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В Пензе заблокировано 700 сайтов с рекламой наркотиков

2 января в 11:04 286 просмотров

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области продолжают работу по противодействию рекламе наркотических веществ.

В новогодние праздники сотрудники управления проводят рейды — они выявляют и уничтожают надписи, рекламирующие интернет-ресурсы, на которых продаются наркотические средства.

«За 2016 году было уничтожено (закрашено) 200 надписей пронаркотической направленности, размещенных на фасадах зданий и заборах. Кроме того, заблокировано более 700 сайтов, содержавших рекламу запрещенных веществ», — отметили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сообщить полицейским информацию о фактах незаконного оборота или употребления наркотиков можно по телефону «горячей линии» регионального управления МВД: (8412) 59−10−10.

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