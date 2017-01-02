В Пензе заблокировано 700 сайтов с рекламой наркотиков

В новогодние праздники сотрудники управления проводят рейды — они выявляют и уничтожают надписи, рекламирующие интернет-ресурсы, на которых продаются наркотические средства.



«За 2016 году было уничтожено (закрашено) 200 надписей пронаркотической направленности, размещенных на фасадах зданий и заборах. Кроме того, заблокировано более 700 сайтов, содержавших рекламу запрещенных веществ», — отметили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.



Сообщить полицейским информацию о фактах незаконного оборота или употребления наркотиков можно по телефону «горячей линии» регионального управления МВД: (8412) 59−10−10.