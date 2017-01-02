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Миллионы человек могут остаться без WhatsApp — СМИ

2 января в 13:17 126 просмотров

Мобильное приложение WhatsApp перестанет работать на миллионах устаревших мобильных устройствах.

По словам разработчиков, с WhatsApp попрощаются владельцы iPhone 3GS, устройств Windows Phone 7 и смартфонов с ОС Android 2.1, Android 2.2 и IOS 6, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Daily Express.

30 июня 2017 года завершится поддержка мессенджера на Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60.

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