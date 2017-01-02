Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 18.05 1 января на 559-м км трассы «Урал».
«Столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1974 года рождения и Opel Astra, за рулем которого находился 28 мужчина. Водитель Mitsubishi, а также две пассажирки Opel — девушки 1990 и 1991 года рождения — были госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель «Опеля» осмотрен медиками и отпущен», — пояснили в управлении ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка.
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3 человека госпитализированы после ДТП в Мокшанском районе
2 января в 14:38 406 просмотров
Вечером 1 января на трассе М5 «Урал» на территории Мокшанского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 18.05 1 января на 559-м км трассы «Урал».