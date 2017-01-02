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Гримаса Робби Уильямса стал первым мемом 2017 года

2 января в 18:09 290 просмотров

Британский певец Робби Уильямс стал героем первого мема 2017 года.

По интернету разлетелся эпизод с концерта Робби Уильямса в Лондоне. Певец спустился в зал и пожал руки нескольким своим фанатам, после чего поднялся на сцену и протер свои руки антибактериальной жидкостью. Гримаса, которую он скорчил при этом, быстро стала мемом, не в последнюю очередь потому что выступление транслировал канал BBC One, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Independent.

Поведение Робби Уильямса уже вызвало шквал гневных откликов в «Твиттере». Многие пользователи Интернета считают, что после этого карьера певца может считаться оконченной.

Фотография: скриншот видео – www.youtube.com/watch?v=tbSE78YBJYw
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