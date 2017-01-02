Гримаса Робби Уильямса стал первым мемом 2017 года

По интернету разлетелся эпизод с концерта Робби Уильямса в Лондоне. Певец спустился в зал и пожал руки нескольким своим фанатам, после чего поднялся на сцену и протер свои руки антибактериальной жидкостью. Гримаса, которую он скорчил при этом, быстро стала мемом, не в последнюю очередь потому что выступление транслировал канал BBC One, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Independent.



Поведение Робби Уильямса уже вызвало шквал гневных откликов в «Твиттере». Многие пользователи Интернета считают, что после этого карьера певца может считаться оконченной.