В Пензе водителям запретили справлять нужду в парке Победы

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В Пензе водителей маршрутки № 13 наказали за нарушение правил благоустройства — справление нужды на конечной остановке, в парке Победы в Арбеково.

Об этом сообщается в официальном ответе на редакционный запрос по обращению, поступившему в «Жалобную книгу».

«Около парка Победы расположена конечная остановка маршрутки № 13. Там нет ни общественного туалета, ни туалета для водителей (и вообще отсутствует какая-либо инфраструктура). В результате водители справляют нужду непосредственно в парке. Мимо невозможно пройти от запаха, одно «облюбованное» ими дерево уже погибло. Теперь водители стали ходить несколько дальше, постепенно превращая в туалет весь парк. В парке располагается храм Петра и Павла, и эти действия можно расценить как неуважение к нему», — написала горожанка.

Первый вице-мэр Сергей Волков сообщил, что на конечной остановке есть два туалета: в храме и в диспетчерской СМУП «Пензалифт».

За справление нужды в парке к ответственности привлекли двух водителей.