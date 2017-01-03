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Ремонт разрушающегося дома на ул. Ударной невозможен без расселения

3 января в 14:08 268 просмотров
, в котором перед Новым годом осыпалась часть стены на первом этаже.

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В Пензе решается вопрос с ремонтом жилого дома № 35 на ул. Ударной, в котором перед Новым годом осыпалась часть стены на первом этаже.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на месте 3 января побывали представители городской администрации и специальных служб. Найден подрядчик, готовый провести усиление несущих конструкций многоквартирного дома, но для этого все жители первого подъезда должны на время съехать из своих квартир. Это необходимо для обеспечения их безопасности.

«Кроме того, управляющая компания должна до 9 января провести работы по отключению подъезда от отопления. По поручению вице-мэра Юрия Ильина, система будет закольцована, чтобы жильцы других подъездов были с отоплением», — подчеркнули в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/remont_doma_35_po_ulitse_udarnoy_vozmozhen_tolko_posle_polnogo_rasseleniya_pervogo_podezda/
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