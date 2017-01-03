ГИБДД предупреждает пензенцев о гололеде на дорогах

В Пензенской области региональное УГИБДД распространило предупреждение для водителей об образовании наледи на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дорогах.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отмечают в ГИБДД.

Кроме того, особая внимательность требуется и от пешеходов, так как тормозной путь авто увеличивается — оно может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

«Для безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — подчеркнули в управлении.