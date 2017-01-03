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В Пензе после жалобы вывезли мусор с ул. Московской

3 января в 17:30 76 просмотров
, 40 обратились в «Жалобную книгу», сообщив, что мусор второй месяц стоит в мешках у подъезда и не вывозится.

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В Пензе жители дома на ул. Московская, 40 обратились в «Жалобную книгу», сообщив, что мусор второй месяц стоит в мешках у подъезда и не вывозится.

На жалобу поступил ответ вице-мэра Юрия Ильина. В нем сообщается, что коммунальщики строительный мусор вывезли (для удобства чтения фото открывается в новой вкладке).

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