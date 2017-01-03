В Пензе после жалобы вывезли мусор с ул. Московской 76 просмотров 40 обратились в « , что мусор второй месяц стоит в мешках у подъезда и не вывозится. 40 обратились в « Жалобную книгу », сообщивчто мусор второй месяц стоит в мешках у подъезда и не вывозится. " data-title="В Пензе после жалобы вывезли мусор с ул. Московской — Пенза-пресс, рунет за день"> " data-title="В Пензе после жалобы вывезли мусор с ул. Московской — Пенза-пресс, рунет за день"> 3 января в 17:30