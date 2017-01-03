В Швеции рассекретили список кандидатов на Нобелевскую премию

В Швеции рассекретили список кандидатов 1966 года на Нобелевскую премию за особые достижения в литературе.

По правилам, список кандидатов держится в тайне 50 лет, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

На литературную премию-66 претендовали русская поэтесса Анна Ахматова, писатели Владимир Набоков и Константин Паустовский. Также в списке — Луи Арагон, Сэмюэл Беккет, Хорхе Луис Борхес, Ясунари Кавабата, Альберто Моравиа, Пабло Неруда и другие.

По данным издания, Анну Ахматова в качестве кандидата предложили профессоры-слависты Гетеборгского и Гарвардского университетов. Стоит отметить, что в 1966 году премию за литературные достижения получил израильтянин Шмуэль Агнон.