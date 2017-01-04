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В Нижнеломовском районе «Лада» сбила пешехода

4 января в 09:49 378 просмотров
«Лада Ларгуст» сбил пешехода.

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В селе Лещиново Нижнеломовского района Пензенской области автомобиль «Лада Ларгуст» сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, это произошло 3 января в 18.45.

В результате ДТП пострадал один человек.

По данному факту проводится проверка.

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