За звание лучшей сразятся восемь команд. Победителей и призеров наградят грамотами городского спорткомитета.
Соревнования начнутся в 15.00.
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На Фонтанной площади пройдут соревнования по хоккею в валенках
4 января в 10:39 284 просмотра
5 января в Пензе на Фонтанной площади пройдут соревнования по хоккею в валенках среди дворовых команд.
За звание лучшей сразятся восемь команд. Победителей и призеров наградят грамотами городского спорткомитета.
Соревнования начнутся в 15.00.
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