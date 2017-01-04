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В Мадриде кабанов начали отстреливать из лука

4 января в 11:02 244 просмотра

В Мадриде началась кампания по отстрелу диких кабанов из-за увеличения их численности рядом с городом.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на The Local, за последние пять лет власти Мадрида уже несколько раз объявляли подобную кампанию. Кабанов отстреливают из лука, чтобы местные жители не пугались выстрелов.

Экологи выступают против такого метода отстрела, ведь при неудачном выстреле животное еще долго мучается перед смертью. В некоторых странах, например, в Великобритании, охота из лука запрещена.

Отстрел ведется в парках, на полях для гольфа и в пригородах Мадрида.

В испанской полиции отметили, что из-за кабанов в городе случилось не менее 146 ДТП.

Фотография: http://uprles.pnzreg.ru/news/2016/10/11/11023020
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