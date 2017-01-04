« Титаник». Как оказалось , к этому могло привести не столько столкновение с айсбергом , сколько сильное возгорание внутри топливного хранилища." data-title="Названа новая версия крушения «Титаника» — Пенза-пресс, рунет за день">

В СМИ назвали новую версию крушения океанского лайнера «Титаник». Как оказалось, к этому могло привести не столько столкновение с айсбергом, сколько сильное возгорание внутри топливного хранилища.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на The Independent и британского журналиста Шенана Молони, изучавшего историю и снимки «Титаника» 30 лет, на корпусе корабля заметны темные пятна, которые могло оставить возгорание внутри топливного хранилища.

Работники судна якобы на протяжении всего пути «Титаника» пытались погасить огонь, который нагрел корпус до тысячи градусов, но тщетно. Руководство лайнера запретило членам экипажа сообщать о том, что происходит на борту, пассажирам.

В результате этого при крушении лайнера в 1912 году погибли более полутора тыяч человек из 2,5 тысяч пассажиров.