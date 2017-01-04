В кузнецком кафе продавали алкоголь без лицензии

В Кузнецком районе Пензенской области выявлен новый факт продажи алкоголя без лицензии.

«3 января 2017 года в рамках реализации мер «месячника» по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией, объявленного губернатором региона Иваном Белозерцевым, специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования минсельхоза посетили с мониторингом предприятия общественного питания Кузнецкого района», — сообщили в ведомстве.

В ходе мониторинга в селе Махалино выявили факт незаконной реализации алкоголя — в одном из местных кафе.

С предприятия было изъято несколько видов спиртосодержащей продукции.

Напомним, ранее в Кузнецке закрыли один из ночных клубов, в котором произошло массовое отравление алкоголем. Затем в райцентре полиция накрыла производство паленого рома «Бакарди» и склад, который располагался в одном из гаражных массивов. Правоохранители изъяли более 600 бутылок с признаками контрафакта.