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Ученые выяснили, сколько продержится человечество в случае зомби-апокалипсиса

4 января в 15:21 204 просмотра

Британские ученые рассчитали сроки уничтожения человечества в случае зомби-апокалипсиса.

Несмотря на то, что сюжет зомби-апокалипсиса нереалистичен, ученые активно изучают этот процесс. Дело том, что подобные сценарии «конца света» позволяют также просчитать последствия вспышек неизлечимых и смертельно опасных болезней — таких, как, например, эпидемия Эболы в Западной Африке, и искать пути их сдерживания.

Джеймс Мур из университета Лестера и его коллеги посчитали, сколько времени потребуется подобной эпидемии для полного уничтожения человечества, сообщает портал «Моя планета», ссылаясь на РИА «Новости».

В сценарии ученых заражение при укусе зомби происходило с вероятностью в 90%, сами «особи» жили примерно 20 дней, умирая от жажды и голода. Общая численность Земли соответствовала современным показателям — около 7,5 млрд человек.

Согласно расчетам исследователей, уже через 100 дней после начала зомби-апокалипсиса на Земле останется всего 181 человек и около 190 млн зомби. Если люди будут сбегать из районов, охваченных эпидемией, к тому же 100 дню на планете останется около 273 людей и около миллиона «ходячих мертвецов».

В обоих случаях число выживших окажется ниже уровня, необходимого для «перезапуска» цивилизации. Таким образом, если зомби-апокалипсис не удастся предотвратить за 100 дней, то человечество будет обречено на вымирание, заключили ученые.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=bcENL_Vdoqw
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