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В Пензе увеличат число операторов в центре по вызову врача на дом

4 января в 15:53 256 просмотров

4 января замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова проверила городские поликлиники Пензы.

По результатам проверки замминистра пришла к выводу о том, что необходимо увеличить число операторов контакт-центра по вызову врача на дом для взрослых жителей города с пяти до семи-восьми человек.

Поликлиника № 14 оказывает неотложную медицинскую помощь с 8 до 14 часов. 3 января в учреждение обратилось 220 человек, им была оказана помощь преимущественно терапевтического профиля. На дому было обслужено 217 пациентов.

«Также для тех врачей, у кого уже полностью закрыта запись на прием в январе, необходимо открыть запись на последующие месяцы», — поставила задачу Оксана Чижова.

Фотография: http://minzdrav.pnzreg.ru/news/2017/01/4/14355653
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