Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, ДТП случилось 4 января в 18.55 на ул. Центральной. За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек, он сбил пенсионерку, которая скончалась на месте.
По данному факту проводится проверка.
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В Кузнецке насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку
5 января в 13:19 124 просмотра
В городе Кузнецке Пензенской области автомобиль «ВАЗ-21144» насмерть сбил 84-летнюю пенсионерку.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, ДТП случилось 4 января в 18.55 на ул. Центральной. За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек, он сбил пенсионерку, которая скончалась на месте.
По данному факту проводится проверка.
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