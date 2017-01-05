На ул. Светлой парень на «ВАЗе» насмерть сбил пенсионера
В Кузнецком районе «ВАЗ» сбил пешехода
В Нижнеломовском районе «Лада» сбила пешехода
В Пензенской области обнародованы подробности крупной аварии
В Городищенском районе ночью водитель сбил двух пешеходов
3 человека госпитализированы после ДТП в Мокшанском районе
В праздники инспекторы усилят контроль на пензенских дорогах
В Пензе иномарка сбила парня
ДТП в Мокшанском районе унесло жизни двух человек
В Заречном парень на легковушке врезался в бетонный забор
все новости

В Кузнецке насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку

5 января в 13:19 124 просмотра
«ВАЗ-21144» насмерть сбил 84-летнюю пенсионерку.

" data-title="В Кузнецке насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке Пензенской области автомобиль «ВАЗ-21144» насмерть сбил 84-летнюю пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, ДТП случилось 4 января в 18.55 на ул. Центральной. За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек, он сбил пенсионерку, которая скончалась на месте.

По данному факту проводится проверка.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60