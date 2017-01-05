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В Терновке загорелся частный дом. ВИДЕО

5 января в 15:48 1634 просмотра

В Пензе на перекрестке ул. Петровской и Терновского загорелся частный дом.

Видео с места пожара выложил пользователь Артем Торощин в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

«Я тут рядом живу, все видела. Пожарники приехали, вроде, никто не пострадал», — оставила комментарий жительница Пензы Полина Любимова.

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