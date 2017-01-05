В Пензе 6 января простятся с заслуженным тренером РФ А. Никулиным

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В Пензе на 67-м году ушел из жизни старший тренер-преподаватель отделения прыжков в воду ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта, заслуженный тренер России Александр Викторович Никулин.

«Александр Викторович начинал свою трудовую деятельность в 1971 году тренером по прыжкам в воду спортивной школы ДСО «Труд», потом работал старшим тренером — преподавателем по прыжкам в воду ПОСДЮСШОР водных видов спорта», — сообщили в региональном минспорта.

Александр Никулин имел огромный опыт работы по подготовке прыгунов в воду, разрабатывал новые методики обучения и системы тренировок для своих подопечных. Он заслужил большое уважение и доверие коллег, помогал в работе молодым специалистам.

Кроме того, Александр Никулин уделял большое внимание вопросам пропаганды Олимпийского движения, физической культуры и спорта в регионе.

«Он подготовил за время работы целую плеяду спортсменов, которые защищали честь Пензенской области и России на соревнованиях всероссийского, международного уровня и Олимпийских играх», — добавили в ведомстве.

ИА «Пенза-Пресс» выражает соболезнования родным и близким Александра Викторовича.

Прощание с заслуженным тренером России пройдет 6 января в 10.30 в Митрофановской церкви (ул. Водопьянова, 19).