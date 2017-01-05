Как сообщает Газета.Ru, по состоянию на 14.32 по московскому времени доллар «просел» до 59 рублей 74 копеек.
Евро также подешевел — до 62 рублей 73 копеек.
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Курс доллара впервые за 1,5 года упал ниже 60 рублей
5 января в 16:54 274 просмотра
Впервые с июля 2015 года курс доллара упал ниже 60 рублей.
Как сообщает Газета.Ru, по состоянию на 14.32 по московскому времени доллар «просел» до 59 рублей 74 копеек.
Евро также подешевел — до 62 рублей 73 копеек.
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