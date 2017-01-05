Госавтоинспекция предупреждает пензенцев о снегопаде

Сотрудники ГАИ обращаются к пензенцам с просьбой внимательно соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погоды в ближайшие дни.

«В ближайшие дни на территории Пензенской области возможно выпадение осадков в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция советует быть более внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правильно выбранный коростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — добавили в ГАИ.

Пешеходам рекомендуют носить в темное время суток одежду со световозвращающими элементами и помнить о том, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому нужно соблюдать особую осторожность при переходе через дорогу.