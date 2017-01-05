Белозерцев раскритиковал работу компании, возводящей перинатальный центр

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Как сообщает пресс-центр облправительства, в настоящее время в центре идет чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования во вспомогательных объектах — пищеблоке, трансформаторных подстанциях и станции медицинских газов. Также уже введены в эксплуатацию газопровод и газовая котельная, скоро начнется монтаж лифтового оборудования.

Иван Белозерцев отметил, что на объекте в праздничные дни трудится недостаточное количество рабочих.

«При смене подрядчика была договоренность о том, что строители будут работать в несколько смен, без праздников и выходных дней. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», — возмутился он.

Также глава региона выразил неудовлетворенность темпами работ.



«Перед нами стоит задача — принять первые роды в перинатальном центре уже весной. Никакие субъективные причины не должны помешать ее выполнению», — подчеркнул он.