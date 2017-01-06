Об этом мэру города Виктору Кувайцеву сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.
«Обработку дорог противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометание проезжей части осуществляли 66 единиц техники. Еще 34 машины вывозили снег», — добавили в пресс-службе мэрии Пензы.
Вячеслав Голохвастов отметил, что снег убран с улиц Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой, а также с дороги на Горбатом переулке.
В ходе утреннего объезда города Виктор Кувайцев дал коммунальщикам поручение продолжать уборку тротуаров.
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Ночью на уборку Пензы от снега вышли 100 единиц техники
6 января в 09:22 276 просмотров
100 единиц спецтехники проводили работы по уборке снега с улиц Пензы в ночь на 6 января.
Об этом мэру города Виктору Кувайцеву сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.