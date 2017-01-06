Ночью на уборку Пензы от снега вышли 100 единиц техники

Об этом мэру города Виктору Кувайцеву сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.



«Обработку дорог противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометание проезжей части осуществляли 66 единиц техники. Еще 34 машины вывозили снег», — добавили в пресс-службе мэрии Пензы.



Вячеслав Голохвастов отметил, что снег убран с улиц Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой, а также с дороги на Горбатом переулке.



В ходе утреннего объезда города Виктор Кувайцев дал коммунальщикам поручение продолжать уборку тротуаров.