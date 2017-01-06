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В ДТП с участием пензенца пострадали три женщины и два ребенка

6 января в 10:33 240 просмотров

В Ставропольском районе Самарской области произошло крупное ДТП.

Авария произошла в 17.15 5 января на 947-м километре трассы М5 «Урал».

«Водитель «ВАЗ-2114» 1958 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой находился 37-летний мужчина», — отметили в пресс-службе УМВД России по Самарской области.

Пассажирки «ВАЗ-2114» — женщины 1964, 1984 и 1990 годов рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также повреждения получили два ребенка — 10-летний мальчик и годовалая девочка, которые были в «Ладе». Им была оказана амбулаторная помощь.

По данным сетевого издания 63.ru, за рулем «четырнадцатой» находился пензенец, который ехал со стороны Сызрани в Тольятти. По предварительным данным, причиной ДТП могли послужить сложные погодные условия на дороге.

Фотография: https://63.мвд.рф/news/item/9212738/
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