Лосьон продавали вместе с продовольственными товарами, однако на витрине его не было. Полицейские изъяли 400 флаконов жидкости. Ее образцы отправлены в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД, где должны определить, содержатся ли в лосьоне вещества, опасные для жизни и здоровья человека.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Напомним, 23 декабря на всей территории России введены ограничения на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%.
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Из пензенского магазина изъяли 400 флаконов косметического лосьона
6 января в 11:40 150 просмотров
Полицейские выявили факт продажи в одном из магазинов Пензы косметического лосьона без документов.
Лосьон продавали вместе с продовольственными товарами, однако на витрине его не было. Полицейские изъяли 400 флаконов жидкости. Ее образцы отправлены в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД, где должны определить, содержатся ли в лосьоне вещества, опасные для жизни и здоровья человека.