На трассе в Иссинском районе столкнулись две легковушки

ДТП произошло в 11.05 5 января на 344-м километре автодороги «Н.Новгород — Саратов». «Столкнулись «ВАЗ-21102» под управлением мужчины 1988 года рождения и «ВАЗ-21102», за рулем которого находился водитель 1996 года рождения», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.



Пассажир автомобиля «ВАЗ-21074» — женщина 1972 года рождения — была госпитализирована, водитель легковушки, а также пассажирки «ВАЗ-21102» отпущены домой.



По данному факту проводится проверка.