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На трассе в Иссинском районе столкнулись две легковушки

6 января в 13:54 416 просмотров

На автодороге в Иссинском районе Пензенской области столкнулись две отечественные легковушки.

ДТП произошло в 11.05 5 января на 344-м километре автодороги «Н.Новгород — Саратов». «Столкнулись «ВАЗ-21102» под управлением мужчины 1988 года рождения и «ВАЗ-21102», за рулем которого находился водитель 1996 года рождения», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пассажир автомобиля «ВАЗ-21074» — женщина 1972 года рождения — была госпитализирована, водитель легковушки, а также пассажирки «ВАЗ-21102» отпущены домой.

По данному факту проводится проверка.

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