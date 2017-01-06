В Пензе Ольга Бузова вышла на ринг в белом костюме

В своем «Инстаграмме» Ольга Бузова выложила несколько фото, сделанных на ринге в «Дизель-Арене», где проходил турнир.



«Это был мой первый опыт ведения подобных масштабных мероприятий и, надеюсь, не последний! В футболе я уже разбираюсь, надоело. Буду изучать боевые искусства», — написала она.



На ринг Бузова вышла в белом костюме. Позже она призналась, что выбирала между ним и платьем.



«Выбор наряда в пользу костюма оказался верным», — считает она.







Ведущая поблагодарила Пензу за теплый прием и призналась, что это была «очень напряженная и волнительная работа». Впрочем, не всем зрителям ее конферанс пришелся по душе. В комментариях к встрече в соцсети «ВКонтакте» некоторые пензенцы писали, что больше не стоит проводить такие эксперименты с ведущими.