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В Пензе Ольга Бузова вышла на ринг в белом костюме

6 января в 15:11 1710 просмотров
«Битва на Суре-6».

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Популярная телеведущая Ольга Бузова стала ведущей турнира по ММA «Битва на Суре-6».

В своем «Инстаграмме» Ольга Бузова выложила несколько фото, сделанных на ринге в «Дизель-Арене», где проходил турнир.

«Это был мой первый опыт ведения подобных масштабных мероприятий и, надеюсь, не последний! В футболе я уже разбираюсь, надоело. Буду изучать боевые искусства», — написала она.

На ринг Бузова вышла в белом костюме. Позже она призналась, что выбирала между ним и платьем.

«Выбор наряда в пользу костюма оказался верным», — считает она.



Ведущая поблагодарила Пензу за теплый прием и призналась, что это была «очень напряженная и волнительная работа». Впрочем, не всем зрителям ее конферанс пришелся по душе. В комментариях к встрече в соцсети «ВКонтакте» некоторые пензенцы писали, что больше не стоит проводить такие эксперименты с ведущими.

Фотография: https://www.instagram.com/p/BO43q2Fg-gX/?taken-by=buzova86
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