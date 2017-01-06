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Школу на ул. Шевченко в Пензе строят с опережением графика

6 января в 16:14 366 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил стройплощадку на ул. Шевченко 6 января.

В настоящее время рабочие возводят первый из трех этажей здания, которое рассчитано на 550 детей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Строительство идет с опережением графика, претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна», — отметил Иван Белозерцев.

Планируется, что «коробка» школы будет готова к февралю, ввод объекта в эксплуатацию намечен на лето 2017 года.

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