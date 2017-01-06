, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и полицейскими , в пяти объектах торговой сети в Пензе обнаружены запрещенные к продаже спиртосодержащие лосьоны." data-title="В Пензе из торговой сети изъяли 6700 флаконов спиртового лосьона — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, из продажи было изъято 6713 флаконов. Вся продукция была направлена на экспертизу.

Всего, с конца ноября 2016 года, по итогам проверок Роспотребнадзора снято с реализации 6350 литров пищевых ароматизаторов, 731,7 литров непищевой спиртсодержащей продукции.



«Составлено 34 протокола об административных правонарушениях, два материала направлено на рассмотрение в суд, пять материалов передано по подведомственности в УМВД России по Пензенской области», — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.