Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, из продажи было изъято 6713 флаконов. Вся продукция была направлена на экспертизу.
Всего, с конца ноября 2016 года, по итогам проверок Роспотребнадзора снято с реализации 6350 литров пищевых ароматизаторов, 731,7 литров непищевой спиртсодержащей продукции.
«Составлено 34 протокола об административных правонарушениях, два материала направлено на рассмотрение в суд, пять материалов передано по подведомственности в УМВД России по Пензенской области», — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
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В Пензе из торговой сети изъяли 6700 флаконов спиртового лосьона
6 января в 17:28 228 просмотров
По итогам проверки, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и полицейскими, в пяти объектах торговой сети в Пензе обнаружены запрещенные к продаже спиртосодержащие лосьоны.
Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, из продажи было изъято 6713 флаконов. Вся продукция была направлена на экспертизу.