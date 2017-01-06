В Бразилии 33 заключенных убито во время тюремного бунта
В Аризоне обнаженная женщина угнала машину шерифа
На побережье Северного моря найдены тысячи российских пластиковых яиц
В районе Москвы уровень загрязнения воздуха в 28 раз превысил норму
Курс доллара впервые за 1,5 года упал ниже 60 рублей
Строительство Керченского моста достигло «экватора»
Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил королеву — СМИ
Китаец с ножом напал на детский сад
Ученые выяснили, сколько продержится человечество в случае зомби-апокалипсиса
С 1 января все французы стали посмертными донорами органов
все новости

В Москве задержали мужчину, стрелявшего из автомата

6 января в 17:47 250 просмотров
, который стрелял из автомата в воздух.

" data-title="В Москве задержали мужчину, стрелявшего из автомата — Пенза-пресс, рунет за день">

Московская полиция задержала мужчину, который стрелял из автомата в воздух.

Задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, приехавший в столицу, чтобы найти себе работу. Он проживал в одном из московских хостелов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором неизвестный мужчина достает из внедорожника автомат и стреляет в воздух. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в центре столицы.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60