Задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, приехавший в столицу, чтобы найти себе работу. Он проживал в одном из московских хостелов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором неизвестный мужчина достает из внедорожника автомат и стреляет в воздух. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в центре столицы.
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В Москве задержали мужчину, стрелявшего из автомата
6 января в 17:47 250 просмотров
Московская полиция задержала мужчину, который стрелял из автомата в воздух.
Задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, приехавший в столицу, чтобы найти себе работу. Он проживал в одном из московских хостелов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.