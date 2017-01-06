В Москве задержали мужчину, стрелявшего из автомата

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Задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, приехавший в столицу, чтобы найти себе работу. Он проживал в одном из московских хостелов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.



Ранее в соцсетях появился ролик, на котором неизвестный мужчина достает из внедорожника автомат и стреляет в воздух. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в центре столицы.