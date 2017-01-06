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Дальнобойщик из Пензы стал причиной страшной аварии под Рязанью

6 января в 18:15 730 просмотров

В Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП с участием водителя из Пензы.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 9.30 5 января на 396-километре трассы М5 «Урал».

«58-летний водитель грузовика «Вольво» из Пензы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «ВАЗ-21140» и «Форд Фокус».
44-летний Водитель «ВАЗ» скончался в машине скорой помощи. Его пассажиров, среди которых был и ребенок, а также пассажиров «Форда» доставили в больницу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Фотография: https://62.мвд.рф/news/item/9214451/
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