Дальнобойщик из Пензы стал причиной страшной аварии под Рязанью

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 9.30 5 января на 396-километре трассы М5 «Урал».



«58-летний водитель грузовика «Вольво» из Пензы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «ВАЗ-21140» и «Форд Фокус».

44-летний Водитель «ВАЗ» скончался в машине скорой помощи. Его пассажиров, среди которых был и ребенок, а также пассажиров «Форда» доставили в больницу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.