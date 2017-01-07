, разработанные министерством экономики Пензенской области." data-title="В Пензенской области внесли изменения в патентную систему налогообложения — Пенза-пресс, рунет за день">

Вступили в силу изменения в закон о патентной системе налогообложения, разработанные министерством экономики Пензенской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального минэкономики, теперь применять патентную систему смогут предприниматели 16 новых видов деятельности, в том числе занимающиеся производством молочной продукции, хлебобулочных изделий, разработкой программ для ЭВМ, сбором и утилизация отходов и т. д.

Стоимость патента зависит от количества наемных сотрудников. Каждый из них увеличивает стоимость приблизительно на 3 тыс. рублей в год.

«Для предпринимателей, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, стоимость патента будет зависеть от сдаваемой в аренду площади, а не от количества объектов, как было ранее», — отметили в пресс-службе министерства.

Применять патентную систему налогообложения также смогут таксисты, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей — для них патент будет стоить 19,2 тыс. рублей в год за каждый автомобиль.