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Кувайцев поручил к утру привести дороги в порядок

7 января в 17:22 662 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил устранить последствия снегопада и привести к утру дороги в порядок.

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, несмотря на то, что в дообеденное время спецтехника расчистила автомагистрали, из-за непрекращающихся осадков на дорогах снова можно заметить снежные образования.

«Службы должны делать все от них зависящее, пристально уделяя внимание уборке снега с автодорог. План работ определен, и его нужно придерживаться. К утру мы должны обеспечить жителям проезжее состояние дорог», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он поручил привести в порядок придомовые территории, тротуары и пешеходные зоны.

Основные работы будут проводиться ночью, поэтому горожанам рекомендовали убрать свой транспорт с обочин.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_k_utru_my_dolzhny_obespechit_zhitelyam_proezzhee_sostoyanie/
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