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Под Пензой машину из снежного плена освобождали всем миром

7 января в 17:59 2010 просмотров
«Пенза live» опубликовали историю, которая доказывает, что доброта в современном мире — не просто красивое слово.

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В соцсети в группе «Пенза live» опубликовали историю, которая доказывает, что доброта в современном мире — не просто красивое слово.

«Все вокруг кричат об озлобленности, жестокости этого мира и «гнилых» людях. Видимо, что источают, то и получают». Возвращались от мамы сегодня и увидели машину в сугробе. Остановились узнать, не требуется ли помощь. Там оказалась девушка и двое детей. Машину занесло при обгоне, развернуло на встречку и выкинуло в сугроб. Выйти нельзя было из машины, дверь блокировалась снегом.

Пока мы размышляли, что делать и как помочь, стали останавливаться и другие водители. Пытались вытолкать сами, не получилось, крюка не было. В итоге дергали трактором (тоже ехал мимо) и тросом зацепленным за колесо", — говорится с сообщении.

Автор поста поблагодарила всех, кто не остался равнодушным и помог выбраться женщине с детьми из снежного плена.

«Спасибо всем мужчинам, кто помог сегодня, кто не остался равнодушным. Вы замечательные, настоящие. Счастья вашим семьям. Девушка на «Шевроле Круз», 163 регион, ровных дорог тебе и удачи», — отмечает автор.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_321447&z=photo-118193328_456247758%2Fwall-118193328_321447
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