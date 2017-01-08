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На Марсе нашли обломки летающей тарелки и тела инопланетян

8 января в 10:55 650 просмотров
, отправленных марсоходом Curiosity на Землю, уфологи нашли доказательства существования инопланетной цивилизации — обломки летающей тарелки и останки двух тел.

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На новых снимках, отправленных марсоходом Curiosity на Землю, уфологи нашли доказательства существования инопланетной цивилизации — обломки летающей тарелки и останки двух тел.

Как пишет «Российская газета», их уфологи разглядели после многократного увеличения фотографий. В частности, они нашли на снимках две грудные клетки, очертания ребер и две полуистлевшие головы продолговатой формы.

Это не первый случай, когда на фотографиях с Красной планеты специалисты находят странности.

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