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В Пензе проверят, пропускают ли водители пешеходов

8 января в 11:43 278 просмотров
, направленную на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов.

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9 января в Пензе инспекторы проведут акцию, направленную на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов.

«Наезд на пешехода — один из самых трагичных видов дорожно-транспортных происшествий, имеющий высокую тяжесть последствий для жизни и здоровья пешеходов», — отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Водителям напоминают, что если впереди — пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, проехать можно только после того, как убедитесь, что перед ним нет пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение — непредоставление пешеходам преимущества — предусмотрен штраф в 1500 рублей.

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