, направленную на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов." data-title="В Пензе проверят, пропускают ли водители пешеходов — Пенза-пресс, рунет за день">

«Наезд на пешехода — один из самых трагичных видов дорожно-транспортных происшествий, имеющий высокую тяжесть последствий для жизни и здоровья пешеходов», — отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Водителям напоминают, что если впереди — пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, проехать можно только после того, как убедитесь, что перед ним нет пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение — непредоставление пешеходам преимущества — предусмотрен штраф в 1500 рублей.