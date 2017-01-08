В Пензе проверят, пропускают ли водители пешеходов

«Наезд на пешехода — один из самых трагичных видов дорожно-транспортных происшествий, имеющий высокую тяжесть последствий для жизни и здоровья пешеходов», — отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Водителям напоминают, что если впереди — пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, проехать можно только после того, как убедитесь, что перед ним нет пешеходов.
Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение — непредоставление пешеходам преимущества — предусмотрен штраф в 1500 рублей.