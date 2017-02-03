Белозерцев подписал постановление о создании «РИА Пензенской области»

Как отмечается в постановлении, подписанном 1 февраля, новое учреждение создается, чтобы удовлетворить потребность граждан в информации. Его учредителем является региональный департамент информационной политики и СМИ, руководителя назначат в ближайшее время.
Располагаться региональное информационное агентство будет в Пензе, на ул. Володарского, 7.
В настоящий момент на балансе РИА Пензенской области числится движимое имущество общей стоимостью более 700 тысяч рублей.
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