Белозерцев подписал постановление о создании «РИА Пензенской области»

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В Пензе создадут государственное автономное учреждение «Региональное информационное агентство Пензенской области». Такое решение принял губернатор Иван Белозерцев.

Как отмечается в постановлении, подписанном 1 февраля, новое учреждение создается, чтобы удовлетворить потребность граждан в информации. Его учредителем является региональный департамент информационной политики и СМИ, руководителя назначат в ближайшее время.

Располагаться региональное информационное агентство будет в Пензе, на ул. Володарского, 7.

В настоящий момент на балансе РИА Пензенской области числится движимое имущество общей стоимостью более 700 тысяч рублей.

Сайт РИА Пензенской области существует с августа 2016 года, он объединяет новости всех районов региона.