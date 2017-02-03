« События и мнения» ( 12+), посвященный 23-летию медиахолдинга « Экспресс». Итоги работы телерадиокомпании и планы на будущее со старшим редактором радиостанции Ольгой Кровяковой-Григорьевой обсудили генеральный директор « Экспресса» Степан Парфенов и президент мотоциклетной федерации Пензенской области , один из учредителей холдинга Игорь Белоцерковский." data-title="На радио «Эхо Пензы» обсудили перспективы развития ТРК «Экспресс» — Пенза-пресс, рунет за день">

2 февраля на «Эхе Пензы» состоялся эфир программы «События и мнения» (12+), посвященный 23-летию медиахолдинга «Экспресс». Итоги работы телерадиокомпании и планы на будущее со старшим редактором радиостанции Ольгой Кровяковой-Григорьевой обсудили генеральный директор «Экспресса» Степан Парфенов и президент мотоциклетной федерации Пензенской области, один из учредителей холдинга Игорь Белоцерковский.

Ольга Кровякова-Григорьева: С чем мы подошли к 23-летию телерадиокомпании?

Игорь Белоцерковский: К 23-летию мы подошли с неплохими результатами, я считаю. Понятно, что, когда создавался «Экспресс», конкуренции в медийной среде практически не было. Со временем ситуация изменилась. Сейчас — достаточно жесткая конкуренция, появляются новые СМИ. Я считаю, что и учредителям, и команде «Экспресса» нужно достойно принимать эти вызовы. Каждые 10 лет информационный поток в мире удваивается, меняются способы обработки и передачи информации, и нам нужно быть к этому готовыми.

Сегодня «Экспресс» занимает достойное место среди СМИ Пензенской области. О перспективах развития, я думаю, сегодня еще поговорим.

Ольга Кровякова-Григорьева: Да, чуть позже. Давайте сейчас поговорим про настоящее. 23 года прошло, у компании — большой багаж за плечами. От некоторых программ пришлось отказаться. Почему? Не выдержали конкуренции с другими телеканалами или текущая экономическая ситуация не позволила их сохранить?

Игорь Белоцерковский: Знаете, «Экспресс» — это живой организм, и то, что он меняется, улучшает вещание, меняет направление своей деятельности, — нормально. От каких-то программ мы отказались, какие-то новые у нас появились. Сейчас мы ведем речь о том, чтобы в перспективе создавать новые авторские программы, усиливать производимый контент. Работа в этом направлении сейчас ведется, она, в общем-то, и не прекращалась.

Ольга Кровякова-Григорьева: Давайте остановимся на материально-технической базе, которой сейчас обладает телеканал «Экспресс». Он с этой базой конкурентоспособен?

Игорь Белоцерковский: На сегодняшний день телеканал занимает одно из ведущих мест в СМИ Пензенской области. Для развития канала нужно обновление существующего оборудования. Нужен толчок в плане переоснащения материально-технической базы, закупки нового и обновления существующего оборудования, усиления команды «Экспресса» — привлечения новых интересных журналистов, создания новых программ. Думаю, что со временем у нас все получится.

Ольга Кровякова-Григорьева: Степан Владимирович, то время, с которым мы сейчас сталкиваемся, — тяжелое для телеканала «Экспресс»?

Степан Парфенов: Рынок рекламы сейчас переживает не самые лучшие времена, и мы говорим о том, что последние два года всю отрасль СМИ, не только телеканалы, лихорадит. Это связано, конечно, и с тем, что у нас происходит в мире. И Пенза — один из участников рекламного рынка. Если московские рекламные рынки уже дали тенденцию к откату — там рекламные бюджеты растут, то до Пензы пока эта волна не дошла. Это первый момент. Второй момент — это общее развитие телевидения, куда оно движется.

Ольга Кровякова-Григорьева: Понятно, что техническое оснащение будет совершенствоваться, а что сейчас телеканал «Экспресс» предлагает своим зрителям?

Степан Парфенов: Производство телеканала «Экспресс» делится на две части: информационное и программное. Программное носит более развлекательный характер. Что касается информационного содержания, то здесь мы, как и любой региональный телеканал, ставим в приоритет производство информационных программ, новостей. Здесь у нас очень плотная работа идет с федеральными партнерами — телеканалами РЕН, ТВЦ, НТВ. Все у нас просят информационные материалы, когда что-то происходит.

Причем есть такой момент: все федералы почему-то хотят от Пензенской области какой-то «чернухи». И когда у нас происходят добрые события, особо в очередь за ними никто не выстраивается. А если у нас какой-нибудь прорыв, как вчера на ТЭЦ, — звонили каждые пять минут, чтобы выяснить, в каком состоянии у нас плановый ремонт тепломагистрали.

Ольга Кровякова-Григорьева: Я хочу к Игорю Валерьевичу обратиться как к потребителю контента. Вам нравится то, что показывает телеканал «Экспресс»?

Игорь Белоцерковский: Если честно, меня не устраивает то, что показывают наши СМИ в принципе. Мы включаем телевизор, открываем новости и видим преступления, ДТП, жертвы и прочее. А то, что люди создают новые технологии, пишут картины, музыку, — мы это как-то не сильно освещаем, и получается, что мы несем негатив. Но жизнь не только из черных красок состоит. Если мы будем более полно освещать жизнь населения, города, страны, я думаю, что увеличится и аудитория, придут думающие, интересующиеся люди.

Что касается нынешнего контента «Экспресса» — я считаю, что его нужно усиливать однозначно. В этом направлении у нас уже есть наработки и планы, их нужно только реализовать. Сейчас как раз будем решать вопрос с финансированием, и я думаю, что контент будет достойный.

Ольга Кровякова-Григорьева: Игорь Валерьевич, вопрос к вам. Какие проблемы вы видите сейчас на телеканале «Экспресс»? С чем придется бороться, что решать?

Игорь Белоцерковский: Первый вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, — это выиграть конкурс и получить статус регионального телеканала, который у нас будет в конце февраля. Для этого была разработана «дорожная карта», она в большинстве своем реализована. Мы на месте не стоим, увеличили в последнее время зону покрытия, сделали многое для того, чтобы получить этот статус.

Второй вопрос — это, конечно, финансирование. Оно должно быть улучшено, для этого тоже проведены определенные мероприятия. Это даст свой эффект уже в ближайшие месяцы, назвал бы даже весну этого года. Экономика на канале становится сбалансированной. В конце прошлого года мы погасили практически все долги. Ситуация улучшается, задач много. Это цифровое перевооружение, определение вектора развития — может быть, это будет интернет-телевидение.

Ольга Кровякова-Григорьева: Немало было кривотолков по поводу информации о том, что телеканал «Экспресс» теперь имеет двух собственников — мотофедерацию, которую представляет Игорь Валерьевич, и частное лицо. Это активно обсуждалось в медиасообществе, но как эта ситуация на зрителе скажется и скажется ли в принципе?

Игорь Белоцерковский: Я эту информацию подтверждаю. На самом деле доля «Экспресса» была реализована частному инвестору. Решение было принято на конференции в мотофедерации. Долго дискутировали на эту тему, в конце концов было такое решение принято. Думаю, что оно правильное. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции, даст новый вектор развития для канала, нужно было это сделать уже давно.

Что касается того, какой эффект это даст для зрителей, — думаю, что на сегодняшний день ничего не изменилось. «Экспресс» жив, он вещает в полном объеме, у нас все хорошо. В перспективе, я думаю, это даст только положительный эффект с учетом тех мер и инвестиций, которые будут вложены в «Экспресс». Качество программ, сигнала и так далее — улучшится. И, соответственно, мы получим увеличение аудитории.

Ольга Кровякова-Григорьева: А срок?

Игорь Белоцерковский: Срок — достаточно небольшой, это осязаемое время. Я бы сказал, чтобы ситуацию улучшить, нужны месяцы.

Ольга Кровякова-Григорьева: Предлагаю перейти к планам. Как зритель будущего будет смотреть телеканал «Экспресс»?

Игорь Белоцерковский: Насчет будущего можно долго рассуждать, телевидение сейчас развивается семимильными шагами. Буквально несколько лет назад все производители делали телевизоры, которые имели 3D-формат, сейчас уже от этого полностью отказались. В прошлое уходит формат full-HD. Мы переходим на формат 4K. В мире уже существуют и новые форматы — и 8K, и 12K. Прогресс идет вперед. Поэтому мы тоже должны определиться, в каком направлении развиваться. Большие обороты набирает интернет-телевидение — возможно, придется покупать аппаратуру с учетом новых технологий. Будем стараться успеть за прогрессом.

Ольга Кровякова-Григорьева: Это немалые финансовые вложения. В принципе роль учредителя — распределение средств или их добыча?

Степан Парфенов: Добыча средств в задачи учредителя не входит, у него главное — стратегическое планирование. Мы — телеканал самодостаточный, можем сами зарабатывать. Понятно, что на каких-то этапах мы просим поддержки.

Игорь Белоцерковский: Для учредителя первое — это создание команды. Это те люди, кто будет воплощать идеи. На второе место я бы поставил деньги. Желаний много, воплощать как-то надо, без денег далеко не уедем. И третий вопрос для учредителей — определение вектора развития. Нужно понимать, куда мы движемся, какие лицензии нам нужны, какая аппаратура.

Ольга Кровякова-Григорьева: Сегодня вышло интервью на «Пенза-Пресс», в котором вы, Степан Владимирович, говорите о том, что федеральные каналы любят забирать профессионалов, которые вырастают в регионах, поэтому кадровый вопрос всегда стоит остро. То есть фактически сейчас на телеканале «Экспресс» работают не слишком профессиональные люди? Кто будет воспитывать новые кадры?

Степан Парфенов: Вот смотрите, какая ситуация. Воспитывают молодежь, она подрастает, уходит, на ее место становится другая молодежь. Всегда есть лестница роста. Вы поднимаетесь на ступеньку выше, переезжаете куда-то дальше. Я не спорю: некоторые люди считают, что Москва — не для них, и часть профессионалов остается в регионе. Но все же существует такая проблематика — текучка. Я разговаривал в Москве с ведущей Марианной Максимовской, она преподает в МГУ. У них — то же самое. Для отрасли персонал имеет ключевое значение. Если Москва имеет подпитку за счет подготовленных людей с регионов, то нам приходится готовить людей с нуля. И это самая большая проблема. Мы их готовим, и они спустя какое-то время уезжают.

В прошлом году ведущие программы «No stress» переехали в Москву, но это же хорошо! Они выросли и нашли себе пристанище на новой радиостанции, а мы нашли новые таланты. Программа изменилась: новые подходы, новое звучание. Это тоже двигатель прогресса.

Ольга Кровякова-Григорьева: А кто их воспитывать будет? У нас есть Семен Семенович Вахштайн, а кто есть на телеканале «Экспресс»?

Степан Парфенов: Например, Егор Гурин, который имеет глобальную базу знаний, он работал в Москве на федеральных телеканалах. Там вопросов-то и нет. Понятно, что мы стараемся удержать опытных работников, но не всегда получается. Москва — это такой большой, жирный кусок, и люди, когда от нас уезжают, думают, что там будет «вау».

Ольга Кровякова-Григорьева: Также в материале прочитала, что раньше на «Экспрессе» был проект «Свидание с ТВ», как раз привлекались новые ведущие. Что-то подобное планируется в новом сезоне? Может, через сезон?

Степан Парфенов: Вы знаете, сейчас есть обсуждение одного проекта с привлечением детей, мы его рассматриваем. Хотим подойти к этому основательно — проект должен быть очень ярким, потому что других проектов мы не делаем. Думаю, что в этом сезоне наших телезрителей ждут интересные новинки. Мы всегда развиваемся и запускаем что-то новое.

Ольга Кровякова-Григорьева: А чисто новые проекты предполагаются, есть какие-то идеи?

Степан Парфенов: Идеи есть, конечно. Но вы меня ставите в очень сложное положение. Если заявлять на радиостанции идею, то, во-первых, ее могут украсть, во-вторых, объявление идеи обязывает ее запустить. Но концепт еще в разработке.

Телевизионный сезон имеет свою цикличность. К сентябрю можно ждать новинок, а может, и раньше. В наших планах, я думаю, уже к весне что-то запустить.

Ольга Кровякова-Григорьева: Статус регионального телеканала, насколько я понимаю, подразумевает 24-часовое вещание. Какие-то художественные, документальные фильмы будет снимать телеканал «Экспресс»?

Степан Парфенов: Очень бы хотелось. Буквально вчера мы обсуждали возможность создания документальных фильмов, потому что, на мой взгляд, это одна из перспективных ниш, в которых региональные телеканалы могут себя реализовать. «Документалка» очень интересна и на федеральном уровне, и мы должны позитивно продвигать свою территорию, людей в рамках документального кино.

Ольга Кровякова-Григорьева: Планируете продолжать сотрудничество с РЕН ТВ, ТВЦ, «Звездой», «Первым каналом»?

Степан Парфенов: С удовольствием, даже больше — я думаю, мы будем разрабатывать программы специально для того, чтобы их брали федералы.

Игорь Белоцерковский: Хотелось бы закончить нашу беседу на доброй и хорошей ноте. Хочу поздравить всех работников телеканала «Экспресс» с днем рождения, пожелать здоровья, благополучия, хорошего настроения, побольше улыбок, процветания!