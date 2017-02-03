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Пенсионеры в Пензе могут распоряжаться набором соцуслуг через Сеть

2 февраля в 17:35 320 просмотров

В России пенсионеры смогут через интернет выбирать форму получения набора социальных услуг. Этим сервисом уже могут пользоваться и пензенцы.

Как пишет «Российская газета», соответствующий сервис запустил Пенсионный фонд Росси, он доступен в «Личном кабинете» на сайте ведомства.

Как пояснили в Фонде, соцуслуги предоставляют ветеранам, инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.

Помимо Пензенской области, сервисом могут распоряжаться жители Республик Адыгея, Бурятия, Мордовия, Татарстан, Удмуртская Республики, Ставропольского края, Белгородской области и др.

В ближайшие время он будет доступен всем россиянам.

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