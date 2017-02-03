В Пензе прошла олимпиада по химии (видео)

В Пензе завершился региональный этап всероссийской олимпиады по химии. Проверка знаний проходила два дня. Более 40 школьников выполнили теоретические и практические задания интеллектуальных соревнований.

Пятичасовой теоретический тур — позади, теперь пришло время, как говорится, похимичить. Участники олимпиады по химии настроены на серьезную работу, сообщает телеканал «Экспресс».

При проведении экспериментов безопасность — это задача № 1. Правда, на этот раз респиратор и защитные очки не понадобятся. Ребята работают с сильно разбавленными растворами, которые при правильном использовании безопасны.

Один из первых к эксперименту приступил Никита Развозжаев, ученик 11 химико-биологического класса губернского лицея. Школьник мечтает стать врачом, а потому не пропускает олимпиады с 9 класса. Говорит, одинаково интересны и теория, и практика.

«Задачи строят оригинальным образом, и нужно подумать над тем, что же загадано в них, и когда ты, наконец, находишь ответ — это просто буря эмоций. А когда ты пытаешься что-то делать своими руками на практическом туре — это тоже очень интересно — почувствовать себя в сфере химпромышленности какой-нибудь», — сказал Никита Развозжаев.

Блеснуть знаниями решили более 40 талантливых ребят из Пензы и районов области. По словам организаторов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии, уровень задач гораздо выше, чем предусматривает школьная программа.

«Девятиклассники будут качественно анализировать, устанавливать состав неизвестных неорганических веществ. Учащимся 10-х классов предложено проанализировать состав школьного мелка, выяснить содержание известняка, оксида кремния», — рассказала председатель жюри олимпиады по химии Наталия Волкова.

На столах — только калькулятор, ручка и таблицы. Химия — наука не менее точная, чем математика. Чтобы получить верный результат, необходимо выполнить немало расчетов.

«Что касается списывания, по моему мнению, сделать это невозможно. Им необходимо использовать весь свой потенциал, знания, которые они копили», — отметила член жюри олимпиады по химии Наталья Фирстова.

Свои результаты участники олимпиады узнают 3 февраля, а 4 февраля стартуют испытания для учащихся по информатике.