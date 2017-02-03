В Пензе проходит чемпионат ПФО по спортивной гимнастике (видео)

, брусьях , бревне , перекладине , вольные упражнения и опорный прыжок." data-title="В Пензе проходит чемпионат ПФО по спортивной гимнастике — Пенза-пресс, рунет за день">

Пенза принимает чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. За награды турнира борются полсотни спортсменов из восьми регионов. В программе состязаний — упражнения на кольцах, брусьях, бревне, перекладине, вольные упражнения и опорный прыжок.

Во дворце спорта «Буртасы» гимнасты из восьми регионов Приволжского федерального округа определяют лучших в нескольких дисциплинах. От Пензенской области выступают шесть человек. Хозяева турнира завоевали «золото» уже в первый соревновательный день, сообщает телеканал «Экспресс».

«В первый день определились финалисты в отдельных видах, и было разыграно командное первенство. У мужчин первое место заняла Пензенская область, второе — Республика Татарстан, и третье — Республика Мордовия. А у женщин выиграли Чувашская Республика, Республика Татарстан стали вторые, и третье место — Республика Башкортостан», — рассказал судья соревнований г. Нижнекамск Игорь Белуженков.

Юноши и девушки 2001 года рождения и старше выступают по программе мастеров спорта. Во второй день соревнований гимнасты борются за медали в личном многоборье. Основная задача спортсменов — попасть на чемпионат России по спортивной гимнастике, который пройдет в марте в Казани. За места в сборной борются 30 девушек и 17 юношей. Поддержать земляков пришла Вероника Олушева.

«За команду Пензы, конечно, за ребят: Арнаута, Степанова, за всех. Я рада, в принципе, это ожидаемо, я знала, что они будут первыми», — сказала она.

Екатерина Левченко из Уфы в Пензе не впервые. Она уже выступила на чемпионате и показала пятый результат в квалификации в отдельных видах многоборья. В свободное от тренировок время пришла поддержать коллег.

«Все мальчики равны, все хорошо выступают», — отметила участница соревнований из г. Уфа Екатерина Левченко.

Чемпионат Приволжского федерального округа завершится 3 февраля. В заключительный соревновательный день гимнасты будут сражаться за медали в отдельных видах многоборья.