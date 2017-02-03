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В Пензе прошло заседание казачьего общества (видео)

2 февраля в 19:06 400 просмотров

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма обсудили представители пензенского казачьего общества и регионального правительства. Заседание рабочей группы прошло в кадетской школе № 46 Пензы.

«Те вопросы, которые мы поднимаем на региональной группе, они, конечно же, интересуют и власть, и казачество. Мы принимаем решения, которые имеют определенную силу, и которые мы должны выполнять и та сторона, и другая», — сказал атаман Пензенского отделения Волжского войскового казачьего общества Александр Афонин.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с организацией воспитательного процесса в образовательных учреждениях, а также проведением различных мероприятий патриотической направленности, сообщает телеканал «Экспресс».

Всего в Пензенской области создано 30 казачьих классов при кадетских школах. Участники заседания не исключили, что в будущем их число может вырасти.

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